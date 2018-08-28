Нефть получает поддержку на волне возвращения интереса к риску

Москва, , 09:38 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили восхождение 27 августа. Brent уверенно обосновалась над уровнем $76, а сегодня, 28 августа, на утренних торгах в Азии обновила максимумы 11 июля в районе $76,80. По всем признакам котировки направляются к следующему барьеру — $77, хотя пока не решаются бросить ему вызов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«С начала недели чёрное золото получает приличную поддержку на волне возвращения интереса к риску. Этому способствуют сразу несколько факторов: «голубиные» заявления главы ФРС, отсутствие негативных новостей по торговому конфликту США — Китай, стабилизация активов развивающегося сегмента (за исключением турецкой лиры, которая прилично упала накануне), а теперь еще и заключение торгового соглашения между США и Мексикой», — пояснил эксперт.

Этого оказалось достаточно, чтобы оценка действий ОПЕК осталась незамеченной рынком. А тем временем в прошлом месяце страны ОПЕК+ сократили перевыполнение условий соглашения со 121% до 109%. Впрочем, уровень остался высоким, да и в целом этот фактор отошел на задний план и уже не вызывает былых эмоций трейдеров, которые сосредоточены на темах Ирана, торговых войн, сигналах из США и общем отношении к риску.

«В ближайшее время мировые рынки продолжат отыгрывать соглашение между США и Мексикой, что будет удерживать Brent на плаву. Ближайшим отраслевым событием станет публикация еженедельного отчета API по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Подпитка с этого фронта в виде известий о дальнейшем сокращении запасов может стать тем катализатором, который поможет котировкам перебраться через барьер $77. Однако нужно учитывать и наличие рисков коррекции — по мере приближения к заветной отметке $80 угроза фиксации прибыли возрастает», — отметил Мащенко.

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