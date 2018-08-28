На получение дальневосточных гектаров одобрена 51 тысяча заявок

Владивосток, , 05:10 — REGNUM 44 тыс. дальневосточных гектаров уже отданы в пользование заявителям, еще 6,9 тыс. заявок получили одобрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ.

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Лидерство в получении бесплатной земли по-прежнему удерживает Приморский край. Именно здесь получено больше всего участков — 14,8 тыс.

Следом по популярности — Якутия — одобрено 9,1 тыс. заявлений.

На третьем месте — Хабаровский край с 8,9 тысячами одобренных заявок и Сахалинская область, где получено одобрение по 7,7 тысячам заявлений.

Отметим, что особого наплыва населения из центральной полосы России не наблюдается, в основном бесплатные гектары берут дальневосточники. Из других регионов России поступает каждое пятое заявление.

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«Те, кто получил земельные участки уже начали их осваивать. Около 41% владельцев планируют построить жилье, 26% — займуться сельскохозяйственной деятельностью и порядка 13% — хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 12% получателей гектаров намерены реализовать проекты в туристической отрасли, а 8% — планируют открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься другими видами предпринимательской деятельности», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Что интересно, есть желающие укорениться на дальневосточной земле из стран СНГ, Латинской Америки и Австралии. На сайт НаДальнийВосток. РФ поступило свыше 40 тыс. уникальных обращений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовили проект поправки в закон о «дальневосточном гектаре», расширяющей его действие на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Согласно документу, предлагается дать людям возможность оформить «гектар» уже в процессе получения гражданства России.

Госдума в первом чтении приняла законопроект.

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