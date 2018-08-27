В каждой пятой польской компании работают украинские мигранты — опрос

Варшава, , 18:02 — REGNUM В Польше 21% предприятий трудоустраивает граждан Украины, сообщил украинский телеканал «Правда тут» 27 августа со ссылкой на результаты опроса компании Personal Service.

По данным социологов, 40% украинских трудовых мигрантов работает в больших компаниях, в средних — 29%, а в малых — 18%.

В ходе опроса социологи также выяснили, как поляки относятся к гражданам Украины. 46% опрошенных назвали свое отношение нейтральным, 30% — позитивным и 11% — негативным.

Напомним, ранее компания Personal Service выяснила, что три четверти украинских трудовых мигрантов зарабатывает ежемесячно около 46 тыс. в рублевом эквиваленте. По уровню доходов граждане Украины сравнялись с поляками.

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