В Польше выяснили, сколько зарабатывают украинские мигранты

Варшава, , 22:49 — REGNUM Три четверти украинских мигрантов, работающих в Польше, получают около 46 тысяч в рублевом эквиваленте, сообщило 23 августа издание Rzeczpospolita со ссылкой на результаты исследования компании Personnel Service.

Чуть менее половины граждан Украины, поднимающих экономику чужой страны, получают около 55 тысяч рублей.

В издании отметили, что украинские мигранты зарабатывают примерно вровень с поляками, но при этом они гораздо меньше тратят на себя и охотнее берутся за дополнительную работу.

Напомним, на долю украинских гастарбайтеров приходится 86% всех денежных переводов из Польши за рубеж.

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