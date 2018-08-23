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В Польше выяснили, сколько зарабатывают украинские мигранты

Общество

Заработки граждан Украины почти сравнялись с польскими

Варшава, 23 августа 2018, 22:49 — REGNUM  Три четверти украинских мигрантов, работающих в Польше, получают около 46 тысяч в рублевом эквиваленте, сообщило 23 августа издание Rzeczpospolita со ссылкой на результаты исследования компании Personnel Service.

Чуть менее половины граждан Украины, поднимающих экономику чужой страны, получают около 55 тысяч рублей.

В издании отметили, что украинские мигранты зарабатывают примерно вровень с поляками, но при этом они гораздо меньше тратят на себя и охотнее берутся за дополнительную работу.

Напомним, на долю украинских гастарбайтеров приходится 86% всех денежных переводов из Польши за рубеж.

Читайте подробнее: Большинство денежных переводов из Польши отправили украинские мигранты

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Украина и Польша
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