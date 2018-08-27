Цены на нефть рвутся в новый диапазон

Москва, , 15:45 — REGNUM На прошлой неделе и с28 августа цены на нефть растут. Падение числа буровых установок по данным Baker Hughes и запасов сырья в США на прошлой неделе поддержали нефтяные котировки на фоне затяжной торговой войны между США и Китаем, которая может снизить спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу потенциального избытка предложения, рынки получают и будут получать поддержку со стороны санкций в отношении Ирана, которые были восстановлены после того, как Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном. Второй блок санкций, затрагивающий нефтегазовую промышленность страны, выступит в силу в ноябре.

«На прошлой неделе Brent преодолела отметку $75,27 за баррель, таким образом, с точки зрения техники, сейчас можно говорить о смене локальной тенденции в пользу быков. Значимая цель в рамках развивающейся тенденции — это диапазон $79,51 — 79,70 за баррель», — считает эксперт.

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