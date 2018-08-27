Понедельник, 27 Августа 2018 года
16:32:24 МСК

Цены на нефть рвутся в новый диапазон

Экономика

Это диапазон $79,51 – 79,70 за баррель

Цены на нефть рвутся в новый диапазон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 27 августа 2018, 15:45 — REGNUM  На прошлой неделе и с28 августа цены на нефть растут. Падение числа буровых установок по данным Baker Hughes и запасов сырья в США на прошлой неделе поддержали нефтяные котировки на фоне затяжной торговой войны между США и Китаем, которая может снизить спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу потенциального избытка предложения, рынки получают и будут получать поддержку со стороны санкций в отношении Ирана, которые были восстановлены после того, как Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном. Второй блок санкций, затрагивающий нефтегазовую промышленность страны, выступит в силу в ноябре.

«На прошлой неделе Brent преодолела отметку $75,27 за баррель, таким образом, с точки зрения техники, сейчас можно говорить о смене локальной тенденции в пользу быков. Значимая цель в рамках развивающейся тенденции — это диапазон $79,51 — 79,70 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть сохраняют тенденцию к росту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить