Цены на нефть сохраняют тенденцию к росту

Москва, , 12:11 — REGNUM Цены на нефть немного снизились на опасениях, что торговый спор в США приведет к подрыву глобального экономического роста, хотя надвигающиеся санкции США против нефтяного сектора Ирана продолжали падать еще больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

С другой стороны, снижение активности количества буровых установок в США и падение запасов на прошлой неделе, поддерживают цены на нефть на фоне затяжной торговли США и Китая, которая может ослабить глобальный рост и повлиять на спрос на нефть. Несмотря на растущую озабоченность по поводу потенциального избытка предложения, нефтяные рынки будут продолжать сохранять тенденцию к росту из-за санкций США против Ирана.

«Поэтому крупные участники в лице государств стараются стабилизировать цены на нефть и не допустить резкого как снижения, так и роста до $80 — 100 за баррель. Пока сохранятся напряженность по поводу Ирана, и проблемы торговых войн между США и Китаем, цены на нефть будут находиться в определенном диапазоне, больше с тенденцией роста. Диапазон можно обозначить как: $73,80 — $78 для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон цент может быть $66,20 — $69,60 за баррель», — полагает эксперт.

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