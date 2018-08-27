Понедельник, 27 Августа 2018 года
10:26:15 МСК

Нефть стремится к новым вершинам

Экономика

..но факторами риска остаются Китай и доллар, заявил эксперт

Нефть стремится к новым вершинам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 27 августа 2018, 09:23 — REGNUM  Цены на нефть выросли 24 августа, завершив плодотворную неделю в районе отметки 76, которую котировки тестируют сегодня, 27 августа, с утра. Игроки продолжают проявлять склонность к покупкам, и Brent стремится к новым вершинам, повышая свою привлекательность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Основным фактором поддержки в сырьевом сегменте остается иранский фактор. Также нельзя не заметить признаков охлаждения активности сланцевых компаний США, где запасы резко упали на прошлой неделе, а число действующих буровых установок сократилось сразу на девять единиц, максимально с мая 2016 года. Это может предвещать дальнейшее падение запасов и сокращение объемов добычи, что также позитивно для рынка», — считает эксперт.

Но не нужно забывать и о другом, не менее важном факторе. Это торговое противостояние между США и Китаем, которое далеко от завершения. Эта война остается главным фактором риска для сырьевых цен, поскольку сопровождается угрозой ослабления спроса со стороны крупнейшего потребителя — КНР. Так что в случае нового обострения отношений между двумя державами следует ожидать фиксации прибыли, как и при возобновлении роста доллара.

«На минувшей неделе ослабление американской валюты внесло свою лепту в укрепление цен на нефть, и недавнее выступление главы Федрезерва Пауэлла в Джексон-Хоуле, тон которого оказался менее уверенным, чем ожидалось, разочаровало быков по USD, тем самым придав Brent дополнительные силы. Но, в случае появления достойного предлога, доллар с удовольствием перейдет к восстановлению потерь, что ограничит потенциал дальнейшего роста котировок черного золота», — полагает Мащенко.

Читайте также: Нефти открыта дорога вверх

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить