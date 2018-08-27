Нефти открыта дорога вверх

Москва, , 07:23 — REGNUM На торгах Лондонской биржи ICE 24 августа нефть марки Brent мощно выросла на 1,5%, до $75,82 за баррель. Снижение коммерческих запасов нефти и некоторое ослабление доллара к мировым валютам открыли цене нефти путь наверх, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

24 августа нефть пробила вверх важный коридор в $75−75,50 за баррель, теперь следующую «остановку» можно будет ожидать на $78−78,30 за баррель. Сегодня на цену нефти могут повлиять итоги прошедшего симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, где глава Федрезерва ясно дал понять, что процентные ставки повышаться будут, хотя и осторожно, значит, и росту доллара быть, хотя тоже осторожному. Если на этой неделе коммерческие запасы нефти в США опять сильно упадут, это поможет цене Brent поскорее достичь уровня $78 за баррель.

Тем не менее общий геополитический фон пока остается напряженным. В связи с этим сегодня, 27 августа, участники нефтяного рынка могут немного поиграть вниз после роста 24 августа. Сегодня, скорее всего, нефть будет торговаться по $75,8−76,8 за баррель.

Читайте также: Цена на нефть Brent поднялась выше $76 за баррель