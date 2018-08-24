«Роснефть» добыла первый миллион тонн нефти на Кондинском месторождении

Москва, , 14:06 — REGNUM Накопленный объем добычи нефти с момента запуска Кондинского месторождения осенью прошлого года достиг одного миллиона тонн, сообщает 24 августа пресс-служба компании «Роснефть».

"В настоящее время добывающий фонд насчитывает 144 скважины. Среднесуточная добыча нефти превысила 5 тыс. тонн/сутки», — говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что опережающие темпы разработки месторождения и добычи углеводородов достигнуты за счет проведения эффективных геолого-технических мероприятий и применения передовых методов интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов.

Кондинское месторождение входит в состав Эргинского кластера, расположенного в Югре. Отгрузка первой партии товарной нефти с этого участка состоялась в ноябре 2017 года. В торжественной церемонии пуска принимали участие председатель правительства России Дмитрий Медведев и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

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