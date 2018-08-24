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Мэр прокомментровал нависшее над новосибирским метростроем банкротство

Экономика

Стройкомпания «Градопроект» через суд намеревалась признать МУП города Новосибирска из-за 46 млн рублей

Мэр прокомментровал нависшее над новосибирским метростроем банкротство
Ольга Шматова © ИА Красная Весна
Метро в Новосибирске

Новосибирск, 24 августа 2018, 12:37 — REGNUM  Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал исковые претензии «Градопроекта» к МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Как заявил Локоть на встрече в журналистами сегодня, 24 августа, для строительства метро угрозы сложившаяся ситуация не несёт.

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«Иск отозван, всё прекращено. Даже комментировать не хочу, разбираться, кто и с какими целями это всё делает. УЗС ПТС — муниципальное учреждение, у которого богатый опыт, знания, интеллект. И самое главное — документация, которая позволяет заниматься проектированием подземных сооружений, прежде всего метро», — цитирует ВашГород.ру Локтя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стройкомпания «Градопроект» через суд намеревалась признать МУП города Новосибирска, которое строит метро, банкротом. 17 августа стройкомпания направила в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление. Сумма указанных требований — почти 46 млн рублей.

21 августа МУП «УЗСПТС» сообщило, что рассчиталось по долгам с «Градопроектом» и что «стороны взаимных претензий друг к другу не имеют».

Напомним, в настоящее время в Новосибирске обсуждается возможность возобновления строительства метрополитена. В частности, власти рассчитывают получить федеральное финансирование на продление Дзержинской линии и строительство станции «Спортивная», в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2023 году.

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Строительство метрополитена
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