Строитель новосибирского метро рассчитался по долгам и ушёл от банкротства

Новосибирск, , 08:18 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС») рассчиталось по долгам со строительной компанией «Градопроект», которая через суд пыталась признать МУП банкротом. О том, что «по состоянию на 21 августа 2018 года расчёты по задолженности перед ООО СК «Градопроект» в размере 46 млн рублей произведены» ИА REGNUM сообщили в отделе оперативного информирования мэрии Новосибирска.

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«К настоящему времени МУП «УЗСПТС» изыскал возможность окончательно урегулировать существующие спорные вопросы, стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» основания для ведения процедуры банкротства отсутствуют, в связи с чем, 21 августа 2018 года ООО СК «Градопроект» подал ходатайство о возвращении заявления о признании МУП «УЗСПТС» банкротом, поданное 17 августа 2018 года и до настоящего времени не принятое к производству», — говорится в официальном комментарии.

В картотеке дел на сайте Арбитражного суда Новосибирской области информации о подаче ходатайства о возвращении заявления от «Градопроекта» пока нет, лишь о подаче, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стройкомпания «Градопроект» 17 августа направила в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с просьбой признать МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое строит метро, банкротом. Сумма исковых требований — почти 46 млн рублей. Подробностей не сообщалось.

Отметим, что новосибирские власти обсуждают возможность возобновления строительства новосибирского метрополитена. Согласно проекту развития подземки, который недавно был представлен в Главгосэкспертизе, планируется продлить Дзержинскую линию и построить станцию «Спортивная». В Новосибирске надеются получить на это федеральное финансирование, так как в 2023 году в городе пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой.