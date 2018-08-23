Нижегородского бизнесмена признали банкротом, а фирму взяли под наблюдение

Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иски ПАО «Сбербанк» и ввёл в отношении производителя листового стекла ООО «Стекло НН Град» первую процедуру банкротства — наблюдение, а его владельца — бизнесмена Михаила Доника признал банкротом. Имущество предпринимателя будет реализовано с торгов для погашения долгов. Решения могут быть обжалованы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО существует уже 11 лет и работает в сфере формирования и обработки листового стекла, являясь также совладельцем ООО «Кстовская строительная компания». Гендиректором обоих ООО является уроженец Молдавии Михаил Доника. В стекольной компании он также единственный владелец, а в строительной — совладелец через стекольную компанию. По данным ЕГРЮЛ, Михаил Доника также является совладельцем ООО «Нижегородская ремонтно-строительная компания».

27 июня 2018 года Сбербанка, выставив долги в размере 3,323 млн рублей, потребовал обанкротить ООО «Стекло НН Град». 20 августа 2018 года суд признал требование обоснованным и ввёл в отношении компании наблюдение до 6 декабря 2018 года. Требования заявителя были основаны на решении Третейского суда, которыми с фирмы «взыскано 11 078 400 рублей основного долга, 422 071,99 рубля процентов, 168 304 рубля неустойки по основному долгу, 17 822,64 рубля неустойки по процентам, 150 000 рублей по уплате третейского сбора».

"Кроме того, указанными судебными актами обращено взыскание на имущество должника — товарную группу: комплектующие для изготовления пластиковых окон, установлена начальная продажная стоимость в размере 4 800 000 рублей. Представитель заявителя требования поддержал, пояснил, что часть требований обеспечена залогом имущества должника», — отмечается в определении суда.

Отдельным иском банк потребовал признать банкротом и самого бизнесмена. 22 августа 2018 года требование было удовлетворено, а 23 августа документы обнародовали в базе суда.

«Из материалов дела следует, что требования заявителя основаны на вступившем в законную силу определении Московского районного суда г. Н. Новгорода от 03.10.2017 года по делу №15−498/17, согласно которого выдан исполнительный лист на взыскание с Доника М.П. в пользу ПАО «Сбербанк России» 11 078 400 руб. основного долга, 422 071 руб. 99 коп. процентов и 186 126 руб. 64 коп. Неустойки. Из представленных в материалы дела документов следует, что по состоянию на дату обращения заявителя в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением задолженность гражданина составляет 4 072 295 руб. 42 коп», — отмечается в решении суда с уточнением, что в отношении банкрота вводится процедура реализации имущества.

В материалах дела уточняется, что у бизнесмена есть грузовой автомобиль 1041 2008 года выпуска, жилой дом общей площадью 59,90 кв. м в Нижнем Новгороде и участок по тому же адресу общей площадью 1 201 кв.м.

Реализация имущества продлится до 11 февраля 2019 года.

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