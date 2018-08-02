Сбербанк банкротит нижегородского производителя стекла и его владельца

Нижний Новгород, , 13:38 — REGNUM В Нижегородской области в августе 2018 года Арбитражный суд рассмотрит обоснованность претензий ПАО «Сбербанк» сразу по двум взаимосвязанным искам — о банкротстве ООО «Стекло НН Град», которая работает в сфере формирования и обработки листового стекла, является совладельцем ООО «Кстовская строительная компания», а также гендиректора обоих компаний и единоличного владельца первой — Михаила Доника. Судебные слушания назначены на 20 и 21 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27 июня 2018 года ПАО «Сбербанка» подал иск с требованием признать банкротом ООО «Стекло НН Град». Сумма претензий составила 3 323 520 рублей.

«Требования заявителя основаны на вступивших в законную силу судебных актах: решении Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 12.07.2017 по делу №Т-ННГ/17/4681, определении Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 03.10.2017 года по делу №15−498/2017 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, в соответствии с которыми должника в пользу заявителя взыскано 11 078 400 рублей основного долга, 422 071,99 рубля процентов, 168 304 руб. неустойки по основному долгу, 17 822,64 рубля неустойки по процентам, 150 000 рублей по уплате третейского сбора за рассмотрение требований имущественного характера, 3 000 рублей за рассмотрение требований не имущественного характера и 2 250 рублей государственной пошлины. Кроме того, указанными судебными актами обращено взыскание на имущество должника», — отмечается в материалах дела.

Обоснованность претензий истца по этому иску Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит 20 августа 2018 года.

27 июня 2018 года аналогичный иск был подан к Михаилу Донику — гендиректору ООО и его единственному владельцу. Компания в деле участвует третьим лицом. Сумма претензий по этому иску составляет 4 072 295,42 рубля. Обоснованность этого иска рассмотрят 21 августа 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в мае 2007 года в Нижнем Новгороде, основной вид деятельности — формирование и обработка листового стекла, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Предприятие относится к числу малых, на которых работают от 16 до 100 человек. В сентябре 2015 года Михаил Доник, вышеупомянутое ООО совместно с ООО «Строй сервис НН» (участник и директор — Андрей Пермяков) учредили ООО «Кстовская строительная компания». Последнее по основному виду деятельности является застройщиком. А сам Доник в 2014 году выступал соучредителем другой всё ещё действующей строительной фирмы — ООО «Нижегородская ремонтно-строительная компания».