Зарплаты на Дальнем Востоке: лидеры и аутсайдеры

Владивосток, , 06:41 — REGNUM Чукотка, Магадан и Сахалин оказались в тройке лидеров по заработным платам в июне, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистические данные. Впрочем, это лидерство регионы удерживают стабильно.

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Так, в среднем заработной платой почти в 100 тыс. рублей довольствуются жители Чукотского автономного округа. Чуть меньше — зарабатывают на Колыме — 83,9 тыс. рублей. Сахалин отметился средним доходом в 75,9 тыс. рублей, Якутия — 72,5 тыс. На Камчатке — 71,6 тыс. рублей.

40 тыс. рублей — заработная плата в ЕАО, 49 тыс. — в Хабаровском крае, 42 тыс. в среднем получают амурчане и 44 тыс. рублей — зарплата в Приморье.

По информации Росстата, доходы дальневосточников снижаются. Если в 2017 году на Чукотке средняя зарплата была более 100 тыс. рублей, то в 2018 году меньше на несколько тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная начисленная заработная плата в I полугодии 2018 года составила 42 550 рублей. В I полугодии 2017 года этот показатель составлял 38 049 рублей. Рост более чем на 11%.