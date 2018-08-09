Дожить до пенсии и зарплаты: у жителей Якутии не хватает денег на еду

Якутск, , 09:08 — REGNUM Средний чек в магазинах Якутска упал с 250 до 150 рублей, и люди приходят в магазины, чтобы купить три картофелины, хлеб и молоко. О том, что горожанам постоянно не хватает денег, чтобы дожить до пенсии или зарплаты, корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко. Она уверена, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% ещё сильнее усугубит эту ситуацию.

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«НДС сейчас повысится, и, считайте, каждое звено цепочки прибавит по 2%. И в конечном итоге розница окажется виноватой, а у нас нет НДС, но к нам приходят товары, в стоимость которых включён этот налог. Производитель — логист — оптовка — опять логист — ещё одна оптовка, а затем мы привозим в магазин продукты, тратясь на бензин — вот и рост в 10−12%. Пенсии и зарплаты-то настолько не растут», — подчеркнула Ирина Котенко.

Она также отметила, что на рост цен будет влиять и рост нагрузки на предпринимателей, которым в этом году одномоментно повысили на 20% тарифы на воду и на электроэнергию.

«От таких перемен ценник не падает, только растёт. Мы же не будем себе в убыток работать», — пояснила лидер независимого движения предпринимателей Якутии.

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Ирина Котенко также констатировала, что в сложившихся условиях, усугубляемых неподъёмной нагрузкой из-за северного коэффициента, больших отпусков и оплаты проезда, индивидуальные предприниматели всё чаще сокращают сотрудников, и сами стоят у касс.

«Выжить в таких условиях может только ретейл, крупные сети. Но не будет мелких магазинов — цены взлетят, потому что конкуренции-то не будет», — продолжила свою мысль Ирина Котенко.

Ситуация усложнится тем, что люди теперь фактически лишены возможности брать в магазинах продукты в долг из-за введения онлайн-касс.

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«У людей не хватает денег на продукты питания до пенсии или зарплаты. Магазины на окраинах Якутска тем покупателям, которых знают хорошо, всегда давали продукты в долг до пенсии, до зарплаты, и люди всегда возвращали деньги. А теперь пришли кассы онлайн, и теперь мы не можем отдавать товары, не пробив их. Если я получила 12 кг мяса — 12 кг у меня должно пройти по чекам. Всё отслеживается, все чеки идут в налоговую. Если раньше я просто могла записать и потом пробить одним чеком, сейчас этого сделать уже не получается. Пробить и не оприходовать — у меня инкассация через банк, возникнет вопрос: куда у меня деньги деваются? А у людей денег как не хватало, так и не хватает», — отметила Ирина Котенко.

Она также обратила внимание на то, что люди и без того беднеют: раньше средний чек в магазинах Якутска был 250 рублей, а сейчас — 150.

«Редкие магазины могут похвастаться большей суммой, только если они расположены в центре города. А в пригороде на таком ценнике все живут. И это показатель благосостояния людей, которые приходят в магазин», — подытожила Ирина Котенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Госдума РФ приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в третьем чтении. Изменения начнут действовать с 1 января 2019 года.

«Не буду углубляться в дебри налогов, экономики, просто поверьте мне: цены вырастут на самом деле на все 10−12%, — анализировал итоги таких перемен предприниматель из Якутии, учредитель ресторанного холдинга Александр Скрипин. — Потому что вещь, которую вы купили и в цене которой сидит пресловутый НДС, — это конечный продукт, а для его изготовления, если мы возьмем, к примеру, обычную кухонную кастрюлю, нужно и руду достать, и доставить её на плавильный завод, и сделать металл, нарезать его, отформовать, купить упаковку для кастрюли, продать её оптовикам. Везде свой НДС. Ну и розничный магазин, где вы купили эту кастрюлю, продаст вам её и снова заплатит НДС. Для изготовления любой вещи всегда существует производственная цепочка, и на каждом этапе добычи, производства, перепродажи и так далее платится НДС. Цепочка может иметь три-пять-семь и больше этапов».