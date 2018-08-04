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Росстат: средняя зарплата в России за I полугодие 2018 года выросла на 11%

Экономика

По сравнению с I полугодием 2017 года

Росстат: средняя зарплата в России за I полугодие 2018 года выросла на 11%
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Деньги в руках

Москва, 4 августа 2018, 08:00 — REGNUM  По данным Федерального агентства государственной статистики (Росстат) среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла ха I полугодие 2018 года более чем на 11% по сравнению с I полугодием 2017 года. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал RT.

Росстат утверждает, что среднемесячная начисленная заработная плата в I полугодии 2018 года составила 42 550 рублей. В I полугодии 2017 года этот показатель составлял 38 049 рублей. Рост более чем на 11%.

Если сравнивать со среднемесячной номинальной заработной платой за весь 2017 год, которая по оценкам Росстата составляла 39 167 рублей, то рост составил 8%.

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