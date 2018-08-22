Цены на нефть продолжают движение к $74

Москва, , 12:40 — REGNUM Сегодня, 22 августа, первую половину дня трейдеры будут отрабатывать идею сокращения запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), запасы коммерческой нефти за неделю до 17 августа сократились сильнее прогнозных оценок, потому котировки утром взлетели и в моменте релиза данных и продолжают восходящее движение, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Из факторов влияния второй половины дня 22 августа стоит держать во внимании публикацию минэнерго США о запасах мазута, бензина, нефти и объеме производства бензина. Также весомым драйвером выступит публикация протокола FOMC по последнему решению по ставке. Нельзя сказать, что рынок будет учитывать настроения релиза и прогнозировать поведение Федрезерва на следующем заседании, но как фактор волатильности новость могут использовать.

«Если во второй половине дня доллар США возобновит рост, а нефть Brent к этому моменту успеет достичь сильного технического сопротивления $74,30 за баррель, то можно ждать разворот цены к поддержке $73 доллара за баррель. То есть на вторую половину дня, для прогноза по нефти, кроме статистики стоит учитывать еще и динамику индекса доллара США», — считает эксперт.

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