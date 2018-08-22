Нефть начала плавное восхождение

Москва, , 09:34 — REGNUM На торгах 21 августа нефть марки Brent продолжила плавное восхождение, укрепляясь сегодня пятый день подряд. Котировки преодолели двадцатидневную скользящую среднюю и пытаются закрепить успех, обосновавшись над уровнем $73, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Фундаментальная картина на мировом рынке нефти за последние дни не изменилась, но котировки находят поводы для роста. Локальные факторы поддержки — ослабление позиций доллара и падение запасов в США. Что касается первого, давление на американскую валюту усилилось после критики Трампа в адрес Центробанка, а также после намеков представителя ФРС на скорую паузу в повышении стоимости кредитования», — пояснил эксперт.

Тем временем API рапортовал о неожиданном сокращении запасов сырой нефти более чем на 5 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как запасы бензина упали чуть меньше чем на 1 млн баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 1,76 млн, а объемы запасов в Кушинге — на 195 тыс. баррелей. В целом отчет оказался довольно позитивным, приободрив покупателей, которые теперь оптимизмом ждут 22 августа официальных данных от минэнерго США.

«В ближайшей перспективе Brent продолжит руководствоваться поведением доллара, но также рынок помнит и о собственных внутренних факторах, включая грядущую блокировку экспорта черного золота из Ирана, к которой многие продолжают готовиться, включая сами Штаты, которые планируют продавать нефть из стратегического резерва», — полагает Мащенко.

Читайте также: Нефть растёт на позитивных новостях