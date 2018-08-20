Строителя новосибирского метро вновь пытаются признать банкротом

Новосибирск, , 18:01 — REGNUM Строительная компания «Градопроект» через суд пытается признать муниципальное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое строит метро, банкротом. Исковое заявление размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области.

Сумма исковых требований почти 46 млн рублей. Подробностей не сообщается.

Согласно данным на портале «За честный бизнес», директором МУПа является Александр Мысик. Учредитель компании с уставным капиталом в 510 млн рублей — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Как пишет «Сибкрай», Мысик заявил, что сумма задолженности небольшая и управление рассчитается с долгами в ближайшее время.

Отметим, что ранее признать банкротом МУП «УЗС ПТС» пытались такие компании как «Метрополис», «Атлант» и «Рета», но заявления были оставлены без рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году суд приговорил тогда ещё начальника МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Николая Хвана к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Хван, возглавляя МУП, перечислил 99 тыс. рублей предприятия на расчётный счёт образовательного учреждения в счёт оплаты за учёбу родственника. Помимо этого, он принял на работу бухгалтера, который по сути занимался предвыборной компанией Николая Хвана на выборах в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области пятого созыва.

Тем временем новосибирские городские и областные власти вновь заговорили о возобновлении строительства новосибирского метрополитена. В начале августа проект дальнейшего развития новосибирской подземки был представлен в Главгосэкспертизе. Согласно проектной документации планируется продлить Дзержинскую линию и построить станцию «Спортивная». Новосибирские власти надеются получить на это федеральное финансирование, так как в 2023 году в городе Новосибирске пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой.

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Решение госэкспертизы станет известно в сентябре.

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