В Литве фиксируют рекордный наплыв гастарбайтеров с Украины

Вильнюс, , 13:45 — REGNUM За семь месяцев 2018 года в Литве выдано 22,2 тыс рабочих виз, 80% из этого количества — гражданам Украины. Ещё 6,3 тыс. украинцев получили временный вид на жительство, подсчитал департамент миграции Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 августа. При этом в литовском ведомстве ожидают увеличение потока украинских гастарбайтеров в 2019 году на 20−30%.

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«В ближайшие несколько лет количество граждан Украины, прибывающих в Литву, должно продолжать расти. Это обусловлено нехваткой рабочей силы в Литве и безвизовым режимом для граждан Украины. Если иммиграция будет расти такими же темпами, как и сейчас, то можно ожидать, что в следующем году украинцев будет на 30−50% больше, чем в этом году», — сказала литовскому агентству BNS глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

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При этом в Литве подчёркивают, что реальное количество украинских гастарбайтеров в Литве в разы больше, поскольку часть, особенно в строительном секторе, устраиваются через украинских посредников и отправляются в Литву, как в командировку, из-за чего не нужна рабочая виза.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что часть украинцев в Литве работает и вовсе нелегально, из-за чего часто такие трудящиеся часто становятся жертвами мошенничества, попадая фактически в условия современного рабства.

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Вильнюс и Киев договариваются, как изжить рабство украинских гастарбайтеров