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Аэропорт «Толмачёво» увеличил пассажиропоток на 18% — исследование

Экономика

В январе-июле 2018 года аэропорт обслужил 3,2 млн пассажиров

Аэропорт «Толмачёво» увеличил пассажиропоток на 18% — исследование
Gleb Osokin
Аэропорт Толмачёво. Новосибирск

Новосибирск, 20 августа 2018, 07:38 — REGNUM  Свыше 3,2 млн пассажиров обслужил аэропорт «Толмачёво» за семь месяцев 2018 года, что на 18% превышает показать аналогичного периода прошлого года, сообщает 20 августа пресс-служба компании со ссылкой на исследование сервиса путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что количество трансферных пассажиров аэропорта в исследуемом периоде увеличилось на 28%, а их доля в общем пассажиропотоке выросла до 22%. При этом количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило около 2,3 млн (рост +20%), на международных — более 915 тысяч (+13,8%).

Таким образом, подчеркнули в компании, аэропорт «Толмачёво» подтвердил статус самого популярного регионального трансферного узла.

Наиболее быстрыми темпами в июле 2018 года росла востребованность направлений в Челябинск (+363,8%), Кызыл (+169%) Казань (+164,7%), Уфу (+130%) и другие российские и зарубежные города.

Международный аэропорт Новосибирск («Толмачёво») — ведущий транзитный авиаузел за Уралом. Пропускная способность аэропорта на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категорий ICAO.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Аэропорт Толмачево» вошел в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

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