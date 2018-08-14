«Сибирский антрацит» вошел в число крупнейших налогоплательщиков НСО

Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Компания «Сибирский антрацит» — ведущий в России и в мире производитель и экспортер высококачественного угля — стала лидером по налоговым отчислениям в Новосибирской области в первом полугодии 2018 года, сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что соответствующие сведения были предоставлены Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области. Всего налоговые органы региона мобилизовали в консолидированный бюджет России 16,2 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей приходится на бюджет НСО.

В числе крупнейших налогоплательщиков области также вошли: компания «Разрез Восточный» — на втором месте, «Региональные электрические сети» — на третьем. В десятке оказались компании «Восточная техника», «НЗХК», «Аэропорт Толмачево», «Рич Фэмили», «ЦФТ», МУП города Новосибирска «Горводоканал» и компания «Проксима».

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