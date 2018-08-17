Дальнейший курс рубля будет зависеть от санкций США

Москва, , 15:48 — REGNUM Текущая неделя была отмечена стабилизацией курса рубля к доллару и евро. Фундаментально этому поспособствовал ЦБ РФ, который перестал выкупать валюту с рынка для Минфина. Регулятор приостановил покупки с 9 августа. В свою очередь также стабилизации способствовали ожидания инвесторов подробностей относительно санкций со стороны США. Как минимум спокойствие может сохраниться до 22 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Технически валютная пара доллар/рубль консолидируется в рамках сходящегося диапазона, а учитывая общую восходящую тенденцию, эту ситуацию можно интерпретировать как не очень хороший сигнал для рубля. В целом эта формация говорит о продолжении основного тренда. Ближайшие цели — 68,40 и выше.

«Однако во многом реализация этой технической формации зависит от жесткости санкций, которые будут публиковаться на следующей неделе. Если в них будут содержаться признаки «отключения» России от американского доллара, то этот фактор, конечно, даст импульсное движение вверх валютной пары доллар/рубль. Иначе можно будет увидеть восстановление рубля против доллара и евро», — полагает эксперт.

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