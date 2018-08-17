Рубль может поддержать начинающийся налоговый период

Москва, , 11:58 — REGNUM Валютные торги сегодня, 17 августа, открылись крайне незначительной динамикой российского рубля. По состоянию на 10:15 утра рубль терял 0,1% к доллару и 0,2% к евро. В паре с американской валютой рубль торговая на отметке 66,87, в паре с европейской — на отметке 76,15, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Российская валюта отошла от минимумов, образовавшихся на новостях о санкциях, однако уверенно восстанавливаться не спешит. Вокруг рубля сохраняются геополитические риски, кроме того, добавился еще один фактор давления — нефть. Баррель Brent обновил минимумы с апреля 2018 года и сейчас торгуется на отметке $71,50. Впрочем, для рубля есть и хорошая новость: в России начинается очередной налоговый период, который может поддерживать рубль вплоть до конца августа. Также важно, что Минфин РФ временно приостановил покупку валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов», — пояснила эксперт.

17 августа будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне, и этот отчет может оказать влияние на позиции пары EUR/USD. Возможные изменения будут видны и на российском рынке, но на позиции рубля они не повлияют — изменятся лишь кросс-курсы.

«С учетом всех обстоятельств, курс рубля в ходе сегодняшней торговой сессии может быть относительно стабильным. Если не произойдет форс-мажоров геополитического характера, диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить 66,40−67,40, курса рубля к евро — 75,60−76,60», — считает Кулакова.

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