Ученые УрФУ примут участие в модернизации предприятий «Монгол Базальт»

Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM Уральский федеральный университет (УРФУ) и компания «Монгол Базальт» подписали соглашение о внедрении новых технологий на монгольских предприятиях, сообщает 17 августа пресс-служба вуза.

«Я вижу, насколько сильно университет изменился с того момента, когда я в нем учился. Совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы «Монгол Базальт» со временем стало еще более эффективным и конкурентоспособным предприятием», — сказал генеральный директор «Монгол Базальт» Лхагважав Ариунболд.

Кроме выполнения проектных и научно-исследовательских работ для нужд «Монгол Базальта» в части реконструкции и модернизации его предприятий, подписанное соглашение предполагает подготовку кадров из числа монгольских студентов и прохождение ими преддипломной практики в областях, представляющих обоюдный интерес.

Предполагается проведение лекций, семинаров и совместного научного руководства магистрами и аспирантами. Также будут прорабатываться вопросы проведения совместных научных исследований и организации совместных научно-практических семинаров, конференций и выставок.

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