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В УрФУ проходит российско-китайский семинар по вопросам генетики

Общество

Молодые ученые обсуждают возможности симбиоза растений с другими организмами

Екатеринбург, 7 августа 2018, 14:51 — REGNUM  Российско-китайский двусторонний семинар «Биоресурсы для биотехнологии и биоинженерии» проходит с 5 по 8 августа в институте естественных наук и математики Уральского федерального университета во второй раз, сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие посвящено обсуждению молекулярно-генетических походов к защите растений от патогенов, генетической регуляции созревания плодов и симбиоза растений с другими организмами. В нем принимают участие профессора Школы наук о жизни из китайского Университета Внутренней Монголии (Хох-Хото) и биологи УрФУ.

«Цель проведения этого семинара — дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки, продвижения англоязычных программ магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки «Биология» и «Экология и природопользование», — сообщила заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Отмечается, что результатам первой такой встречи стало подписание соглашения между российской и китайской стороной о стажировке молодых российских ученых в лабораториях Хох-Хото.

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Генетика
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