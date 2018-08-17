Еврокомиссар рассказал, какое финансирование получали итальянские дороги

Брюссель, , 09:01 — REGNUM Европейский комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер опубликовал данные о финансировании итальянских дорог со стороны Евросоюза (ЕС) после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини упрекнул Брюссель в наложении ограничений. Оттингер привёл цифры на своей странице в Twitter 16 августа.

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«Это очень по-человечески, искать виноватых, когда происходят такие ужасные инциденты, как в Генуе. Но взгляните внимательно на факты: за прошлые 7 лет Европейский комитет регионов выплатил €2,5 млрд на дороги и поезда Италии + €12 млрд от Invest Europe. Также ЕС дал зеленый свет национальному финансированию в €8,5 млрд», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии возложили ответственность за обрушение моста в Генуе на частную компанию Autostrade per l'Italia и объявили о расторжении концессионного соглашения с ней. При обрушении моста погибли 39 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести.

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