Итальянские власти начали расследование по обрушению моста в Генуе

Генуя, Италия, , 05:33 — REGNUM Правительство Италии инициировало расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживавшей мост в Генуе, обрушение которого унесло жизни 38 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, итальянский минтранс дал компании 15 дней на предоставление доказательств о добросовестном исполнении обязательств по обслуживанию и ремонту моста. Отмечается, что после сообщения о начале расследования акции родительской компании Milan-listed international Atlanta упали на 25%.

Напомним, 14 августа в результате обрушения генуэзского моста Моранди погибли десятки людей. На текущий момент подтверждена гибель 38 человек. Еще девять человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Около 20 человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, главной причиной трагедии являлись конструктивные недостатки моста и некачественное обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа замминистра транспорта и инфраструктуры Эдуардо Рикси заявил, что правительство Италии не заплатит компенсацию за разрыв контракта с компанией Autostrade per l'Italia, обслуживавшей мост.

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