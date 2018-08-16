Нефть пытаться развить восходящую коррекцию

Москва, , 09:08 — REGNUM Нефть марки Brent 15 августа ускорила падение и в моменте достигала минимумов 10 апреля в области $70,30, снова заставив трейдеров беспокоиться о целостности уровня $70. Правда, впоследствии актив сократил потери, но вернуться выше уровня $71 пытается только сегодня, тестируя область $71,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Котировки и без того находились под давлением на фоне страхов по поводу мирового спроса из-за торговых войн. Это одновременно отбирает силы у сырьевых площадок за счет крепкого доллара, который привлекает инвесторов во времена турбулентности. Но спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между США и Китаем позднее в этом месяце немного успокоили рынки и дали им надежду, тут же ослабив спрос на «американца» и защитные активы в целом», — пояснил эксперт.

Медвежьим же катализатором послужили известия от vинэнерго США. Отчет отразил внушительный рост запасов, почти на 7 млн баррелей, тогда как добыча на прошлой неделе увеличилась до 10,9 млн баррелей. При этом запасы дистиллятов подскочили на 3,5 млн баррелей.

«В краткосрочной перспективе, уже переварив негативный отчет, Brent, вероятно, будет пытаться развить восходящую коррекцию после приближения к рубежу $70 с оглядкой на ослабление доллара. Ближайшей целью для покупателей станет область $71,60, которая выступает в качестве промежуточного сопротивления на пути к уровню $72», — полагает Мащенко.

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