Нефть пробила важный уровень поддержки $71

Москва, , 07:23 — REGNUM На Лондонской бирже ICE 15 августа баррель нефти Brent к вечеру подешевел на 3%, до $70,56. Пробит важный уровень поддержки в $71 за баррель. По нашему мнению, основным негативным фактором для нефтяной цены стали данные о коммерческих запасах нефти в США, опубликованные 15 августа вечером, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Товарные запасы нефти выросли на 6,085 млн баррелей, хотя рынок ожидал, что они упадут почти на 2,5 млн. Еще раньше, вечером во вторник, Американский институт нефти опубликовал свои предварительные данные по товарным запасам нефти, которые, по его оценке, должны были вырасти на 3,7 млн баррелей вместо ожидаемого снижения.

Падающая нефть успела 15 августа добавить негатива и российскому рублю. Теперь ожидаем, что, если Brent не удержится на уровне в $70,4 за баррель, то движение на $68 за баррель может быть открыто. В ближайшие дни цена барреля Brent пока переместится в коридор $70,5−72 за баррель.

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