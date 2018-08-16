Рублю не дают восстановиться

Москва, , 09:04 — REGNUM После нескольких попыток восстановления рубль возобновил падение к бивалютной корзине. 15 августа доллар вернулся выше отметки 67 рублей, в моменте коснувшись уровня 67,50 рубля. Евро/рубль поднялась над уровнем в 76 рублей после попыток тестирования области 75 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Перепроданная российская валюта напрашивается на отскок, который наблюдался с начала недели. Однако сохраняющийся внешний фон, напряженность в контексте санкций и осторожное отношение инвесторов к активам развивающихся рынков не дали рублю полноценно развить восходящую коррекцию от двухлетних минимумов. Масла в огонь подливает нефть, которая накануне обвалилась к минимумам 10 апреля в районе 70,30 на росте запасов и добычи в США», — пояснил эксперт.

В противовес медвежьим факторам сейчас может выступить разве что налоговый период, но на этой неделе существенной поддержки от экспортеров ждать не стоит. Также следует обратить внимание на поведение доллара, который ослабил хватку на сообщениях о предстоящих переговорах между США и Китаем в конце этого месяца.

«Если напряженность на этом фронте пойдет на спад, «американец» лишится спроса в качестве защитного актива, что сыграет на руку рублю. Так, при прочих равных пара доллар/рубль может снова пойти на коррекцию и вернуться под отметку 67 рублей в ближайшей перспективе. Но общее давление на российскую валюту пока будет сохраняться», — считает Ковалев.

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