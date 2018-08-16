Рубль не смог удержать начавшийся рост

Москва, , 07:15 — REGNUM На торгах Мосбиржи 15 августа рубль не смог удержать начавшийся накануне рост. Этим воспользовались доллар и евро. К вечеру доллар вырос по отношению к рублю на 1,65% до 67,537 руб. Евро вырос к рублю чуть меньше — на 1,5% до 76,458 руб. Однако в среду доллар и евро так и не смогли полностью отыграть падение к рублю, произошедшее 14 августа, темпы роста этих валют к рублю оказались недостаточными, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На рубль, вероятно, негативно повлияли итоги прошедшего 15 августа аукциона по размещению выпуска ОФЗ-ПД №25083RMFS с погашением в декабре 2021 года. Из предложенного объема выпуска в 10 млрд руб. по номиналу Минфину удалось разместить всего лишь чуть больше половины на сумму в 5,745 млрд руб. Таким образом, эта ситуация подтвердила бегство капитала инвесторов из рублевых активов.

На ICE баррель Brent 15 августа сильно упал в цене, а вечером 15 августа нефть подешевела на целых 3% до $70,56, пробив важный уровень поддержки в $71 за баррель, что было связано с неожиданным ростом коммерческих запасов нефти в США вместо ожидаемого снижения. Пара EUR/USD на торгах 15 августа опять обновила годовой минимум, подешевев на 0,38% до 1,13 005 долл. за евро. В ближайшие дни доллар будет колебаться в диапазоне 66,5−68 руб., а евро — в диапазоне 76−77 руб.

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