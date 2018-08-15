Цены на нефть выросли на фоне обеспокоенности

Москва, , 15:35 — REGNUM Нефть ранее повысилась на фоне обеспокоенности предложениями, поскольку министр иностранных дел Ирана сказал, что страна ОПЕК не собирается встречаться с США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. По словам людей, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа прогнозирует, что международные покупатели сократят иранский импорт на целых 1 миллион баррелей в день, как только возобновятся санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С сильным глобальным спросом, и, если опасения по поводу турецкой экономической контаминации будут раздуты, можно будет увидеть очень жесткий нефтяной рынок. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о том, что потенциал добычи нефти на западе находится на историческом минимуме, и мы не можем позволить себе никаких отключений, если экспорт Ирана сократится», — отметил эксперт.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане примет участие в заседании комитета ОПЕК и ОПЕК+, который в сентябре будет следить за выполнением продукции, известной как JMMC, в Алжире. Цель Зангане в том, чтобы присутствовать на встрече, — поддержать долю нефтяного рынка Ирана. Заседание планируется провести за шесть недель до вступления санкций США в отношении нефтяной промышленности Ирана.

«Инвесторы обеспокоены здоровьем мировой экономики в период эскалации торговых споров между Соединенными Штатами и ее основными торговыми партнерами. Китайские импортеры нефти теперь, похоже, избегают покупать сырую нефть в США, опасаясь, что Пекин может принять решение добавить товар в свой тарифный список, и ни один танкер не загрузил сырую нефть из Соединенных Штатов, направлявшихся в Китай с начала августа. Между тем, инвесторы наблюдают за влиянием санкций США на Тегеран. Поэтому на нефтяном рынке сохраняется неопределенность как в отношении влияния на поставки из-за иранских санкций, так и обострения торговых напряжений между США и Китаем».

Вследствие чего, наблюдается некоторое снижения цен на нефть, на фоне всеобщего неопределенности до уровня $70,50 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI снижение цен будет до уровня $65,00 за баррель», — пояснил Гасанов.

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