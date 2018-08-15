Рубль снова становится очень привлекательным

Москва, , 12:05 — REGNUM Сегодня, 15 августа, рубль продолжает свое восстановление, но общий фон торгов по валюте остается нейтральным. Ожидание серьезных изменений на глобальных рынках влияет на настроения иностранных инвесторов, с российского валютного рынка вышло большинство желающих, поэтому сейчас все инвестбанки рекомендуют возвращаться к покупке отечественной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

«Что интересно, такой подход разделяют и зарубежные участники рынка и часть из них уже возвращается обратно, замедляя общий отток капиталов из страны», — отметил эксперт.

Можно отметить, что паника от законопроекта о санкциях США в отношении России (который могут не подписать, как и подписать не этом виде) и выход зарубежных участников рынка на другие площадки уже прошла, но сейчас отмечается технический отскок, так как рубль стал очень привлекательным для размещения.

«Влияние оказывает и курс на ослабление рубля и подготовка к осенней коррекции на мировых рынках. Скупка экспортной валютной выручки ЦБ продолжится до 22 августа, нового акта агрессии со стороны США не ожидается, поэтому инвесторы уже относительно спокойно реагируют на торги в российском фондовом рынке. Ожидаемый диапазон цен на 15 августа будет 65,50−66 рублей за доллар и 75−75,50 рубля за евро», — полагает Пейсатый.

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