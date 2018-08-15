Рубль нашёл силы перейти к восстановлению

Москва, , 09:06 — REGNUM После четырех дней обвала рубль наконец-то нашел в себе силы перейти к восстановлению, отправив доллар с максимумов в районе 68,40 руб. к отметке 66,40 руб. По итогам сессии российская валюта восстановилась почти на 1,5%, тогда как к евро рубль подрос на 2%, до 75,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Облегчение российской валюте принесла общая стабилизация обстановки на развивающихся площадках, где все внимание сейчас направлено на турецкую лиру, которая восстановилась на 6% и тем самым обусловила угасание панических настроений. Тем не менее, инвесторы продолжают настороженно относиться к активам этого сегмента. Также в пользу рубля сыграла приостановка покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Скорее всего, интервенций не будет до 22 августа, когда Штаты планируют официально ввести санкции против РФ. Не стоит забывать и о подготовке экспортеров к налоговому периоду, который стартует сегодня и традиционно поддерживает нашу валюту во второй половине месяца», — пояснил эксперт.

Впрочем, пока сложно говорить о зарождении более или менее устойчивой тенденции восстановления — слишком много медвежьих факторов и неопределенности, которые еще дадут о себе знать. История с турецким финансовым кризисом еще даст о себе знать, как и санкционная тематика. Так что в случае отсутствия негативных новостей с двух этих направлений спекулянты могут еще немного вытянуть рубль вверх, но агрессивные распродажи с легкостью вернутся при первом же медвежьем сигнале.

«Сегодня, 15 августа, в ходе утренних торгов доллар растет на Форексе, нефть не может восстановиться после вчерашней просадки, а инвесторы снова бегут от рисков. Таким образом, пара доллар/рубль уже на старте сессии может возобновить рост с первичной целью на 66,70 руб.», — считает Ковалев.

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