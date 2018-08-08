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Вице-президент Никарагуа: оппозиция манипулирует числом погибших

Политика

Оппозиция любыми способами пытается очернить имидж правительства, заявляет Росарио Мурильо

Манагуа, 8 августа 2018, 12:22 — REGNUM  Оппозиция намеренно завышает число погибших в ходе беспорядков в Никарагуа. Об этом заявила первая леди Никарагуа и вице-президент Росарио Мурильо, передает телеканал TeleSur 8 августа.

«Они манипулировали цифрами и намереваются продолжать манипулировать реальностью, продолжать уничтожать Никарагуа. Сейчас они не могут рассчитывать на коллективные похищения с помощью блокад, но продолжают кампанию по международной дискредитации», — сказала Мурильо.

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Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционеры-правозащитники заявили о более 350 погибших в ходе беспорядков в Никарагуа с середины апреля до конца июля, власти говорят о 197 погибших. Требующая отставки правительства Даниэля Ортеги оппозиция возлагает ответственность за гибель людей на власти.

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