В ДФО намерены построить и реконструировать более 30 аэропортов

Якутск, , 05:20 — REGNUM Министерство транспорта РФ подготовило план строительства и реконструкции 66 аэропортов, более 30 из которых — дальневосточные. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра транспорта РФ, это решение пока не окончательное. Его планируется закрепить 1 октября указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Цель создания и реконструкции аэропортов — налаживания прямого межрегионального авиасообщения без необходимости лететь в Москву. К 2024 году планируется приблизить долю таких рейсов к 50% от всех внутрироссийских.

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Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию аэропортов ДФО уже выделялись деньги, но 64,9 млрд рублей были потерян из-за волокиты: плохо подготовленных проектов, несвоевременно проведённой госэкспертизы. В связи с этим были уволены двое чиновников Росавивации.

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