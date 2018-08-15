Среда, 15 Августа 2018 года
06:32:25 МСК

В ДФО намерены построить и реконструировать более 30 аэропортов

Экономика

Это уже вторая попытка

В ДФО намерены построить и реконструировать более 30 аэропортов
Kirill Skurikhin
Аэропорт Тикси

Якутск, 15 августа 2018, 05:20 — REGNUM  Министерство транспорта РФ подготовило план строительства и реконструкции 66 аэропортов, более 30 из которых — дальневосточные. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как выглядят аэропорты ДФО, до которых не дошли бюджетные миллиарды

По словам министра транспорта РФ, это решение пока не окончательное. Его планируется закрепить 1 октября указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Цель создания и реконструкции аэропортов — налаживания прямого межрегионального авиасообщения без необходимости лететь в Москву. К 2024 году планируется приблизить долю таких рейсов к 50% от всех внутрироссийских.

Читайте также: Трутнев: До аэропортов Дальнего Востока дошло менее 50% выделенных средств

Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию аэропортов ДФО уже выделялись деньги, но 64,9 млрд рублей были потерян из-за волокиты: плохо подготовленных проектов, несвоевременно проведённой госэкспертизы. В связи с этим были уволены двое чиновников Росавивации.

Читайте также: На Камчатке обещают восстановить систему местных аэропортов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и состояние аэропортов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить