Как выглядят аэропорты ДФО, до которых не дошли бюджетные миллиарды

Хабаровск, , 10:23 — REGNUM 64,9 млрд бюджетных рублей не дошли до аэропортов Дальнего Востока. Эту новость в конце ноября 2017 года бурно обсуждали все российские СМИ. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригрозил отставками чиновникам, ответственным за финансирование, отставки последовали, двое чиновников Росавиации были уволены, полпред предложил российскому премьеру Дмитрию Медведеву объявить министру транспорта Максиму Соколову неполное служебное соответствие. Денег десятки аэропортов ДФО пока так и не увидели. А что означают недошедшие до дальневосточных аэропортов миллиарды в, так сказать, реальном выражении — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM.

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Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае ведет свою историю с 1947 года — его создавали как военный аэродром для истребителей. В конце 80-х годов XX века военные ушли, а гражданские решили построить аэропорт для жителей двух прибрежных районов — Ванинского и Советско-Гаванского. Как водилось в те времена в дальневосточной провинции — строили на скорую руку и чтобы обязательно к какому-нибудь партийному празднику. Взяли проект детского садика, разработанного в каком-то проектном НИИ для каких-то очень теплых и сухих регионов СССР, и — построили. Крыша — плоская, стены тонкие. Тем не менее аэропорт у жителей побережья Татарского пролива появился — свой собственный. Был он очень нужен и важен — автомобильной трассы до Хабаровска тогда не было, срочно вылететь в краевой центр было невозможно. А со строительством аэропорта такая возможность появилась. Аэропорт тогда принимал по семь рейсов в сутки.

Построенное как попало здание ветшало, плоская кровля постепенно превращалась в решето. Спустя 70 лет после строительства аэровокзала стало ясно: еще немного и здание попросту рухнет. Из-за постоянных протечек кровли в помещении аэропорта погорела вся проводка. Из-за этого в аэропорту невозможно установить систему видеонаблюдения. Здание пожирают плесень и грибок.

В 2017 году крупный угольный порт — АО «Дальтрансуголь» (СУЭК), базирующийся в соседнем, Ванинском районе, профинансировал строительство новой кровли и летнего накопителя в злополучном аэропорту.

Теперь кровля не течет. Но здание между тем требует экстренного ремонта — стены пронизывают глубокие трещины, штукатурка сыпется, а местами обвалилась вовсе. Плесень и грибок никуда не делись. Аэровокзал изнутри местами вообще напоминает заброшенную трущобу. Сколько продержится еще аэровокзал, построенный «хозспособом» по проекту детского садика, — неизвестно.

«Аэропорт востребован жителями двух районов — Ванинского и Советско-Гаванского, бизнесом, в Ванинском районе действует режим свободного порта, аналогичный режим обещают ввести и в Советской Гавани. Аэропорт востребован медициной катастроф, МЧС, военной авиацией. Иностранные делегации прилетают и видят вот такой аэровокзал. Что они думают? Правительство Хабаровского края старается сохранить аэропорт, выделены из краевого бюджета деньги на новую аэродромную технику, на ограждение аэродрома для обеспечения безопасности. Но вот с ремонтом здания пока ясности нет», — рассказал директор аэропорта Валерий Екимов.

Ясность вполне могла бы быть, а аэровокзал в развивающемся промышленном регионе уже мог бы быть отремонтирован. Но аэропорт на побережье Татарского пролива как раз и попал в число тех, до которых не дошли бюджетные миллиарды. И дойдут ли — неизвестно. Пока же у дирекции аэропорта одна надежда — на крупный бизнес. Поможет ли бизнес еще раз — пока неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за волокиты чиновников до аэропортов ДФО не дошли 64,9 млрд рублей, предназначенные для реконструкции и развития воздушных гаваней региона с очень проблемной транспортной доступностью.

«Министерство транспорта РФ заявляло, что делает все возможное в рамках сегодняшнего финансирования, но это не так. Из выделенных 106,1 млрд в 2013 году 64,9 млрд просто пропали. Это произошло в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно пройдена госэкспертиза», — заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.