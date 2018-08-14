Рубль находится под влиянием двух мощных факторов

Москва, , 09:17 — REGNUM Рубль начал неделю с продолжения медвежьей динамики. Открывшись гэпом вниз, российская валюта в моменте дешевела до 68,40 руб. в паре с долларом. Несмотря на то, что впоследствии пара скорректировалась вниз, ценовой разрыв закрыть не удалось, и котировки обосновались лишь немногим ниже уровня 68 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Российская валюта находится под влиянием двух мощных факторов. Это ужесточение санкционной риторики со стороны США и валютный кризис в Турции, который повлек падение валют развивающегося сегмента, включая уязвимый и к тому времени ослабевший рубль. Учитывая масштаб этих факторов, избавиться от давления продавцов и тем более вернуть себе привлекательность «россиянин» пока не сможет. Усугубляет положение дел тот факт, что доллар крепнет не только на бегстве от рисков, но и на росте инфляции в Штатах и ужесточении политики ФРС», — пояснил эксперт.

Сегодня, 14 августа, утром ситуация на развивающихся площадках несколько стабилизировалась. Лира торгуется со скромным понижением к доллару и остается в центре внимания инвесторов. Это может принести локальное облегчение и нашей валюте, которая накануне замедлила падение благодаря приостановке интервенций Минфина в рамках бюджетного правила.

«Если «турецкая напряженность» будет идти на спад, а российские власти — поддерживать рубль, курс валюты может стабилизироваться, но понижательные риски никуда не денутся из-за сохраняющейся напряженности и неопределенности в контексте новых американских санкций. В краткосрочной перспективе доллар может продолжить плавную коррекцию под отметкой 68 рублей, хотя не исключены периодические всплески покупок», — полагает Ковалев.

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