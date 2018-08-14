Августовский обвал рубля добавит к инфляции 0,5%

Москва, , 07:08 — REGNUM На Мосбирже 13 августа доллар и евро снова продолжили дорожать к рублю. Однако темпы роста доллара и евро ущественно замедлились. Так, пара USD/RUB на 18:30 мск очень незначительно выросла — всего на 0,07%, до 67,749 руб., а в течение дня наблюдались даже периодические снижения курса доллара к рублю. Как будто в противовес слабому росту пары USD/RUB пара EUR/RUB выросла сильнее — на 0,27%, до 77,285 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В течение дня рынок отыгрывал успокаивающие заявления министра финансов и вице-премьера Антона Силуанова. Он назвал доллар рискованным активом, на что Московская биржа практически не обратила внимания. А вот то, что августовский обвал рубля способен добавить к годовой инфляции еще 0,5 процентного пункта, видимо, оказалось более значимым для рынка.

К вечеру пришла новость о том, что Центробанк, согласно его данным, с 9 августа прекратил покупать валюту, что он ранее делал по просьбе Минфина. По всей видимости, это сообщение оказалось способным немного охладить головы перепуганных трейдеров, которые до этого активно перекладывались из рубля в доллар и евро.

На биржевых торгах в Лондоне 13 августа нефть Brent слабо дешевела, к 18:30 мск она понизилась в цене на 0,5%, до $72,57 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 13 августа снижался на 0,35%, по-видимому, инвесторы оказались очень сильно испуганы возможными санкциями против российского госдолга. Пара EUR/USD 13 августа очень слабо снижалась — на 0,004%, до 1,140 доллара за евро. В ближайшие дни доллар опять обновит диапазон до 67−68 руб., так же, как и евро, который можно будет увидеть на уровнях 77−78 руб.

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