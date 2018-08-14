Правительство Никарагуа готовит реформу по сокращению бюджета страны

Манагуа, , 08:55 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега анонсировал бюджетную реформу, которая предполагает сокращение государственных расходов, сообщает агентство Prensa Latina.

Выступая 13 августа перед военными, Ортега заявил, что одной из целей путчистов было разрушение экономики, поскольку они исходили из соображения, что ее разрушение повлечет за собой свержение правительства. Ортега сказал, что 14 августа он представит парламенту реформу бюджета. Государственные расходы будут сокращены, поскольку за время хаоса страна понесла экономические потери.

«Сокращение будет, но оно не подействует на способности флота, армии и полиции, скорректированный бюджет не повлияет на их деятельность», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Никарагуа оценил экономический ущерб, нанесенный стране во время беспорядков, в $430 млн — для небольшой и бедной ресурсами центральноамериканской страны это огромная сумма. Беспорядки с целью свержения правительства продолжались с середины апреля до конца июля.

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