Литовцы – европейские бедняки, которые за товары платят больше остальных

Вильнюс, , 19:06 — REGNUM Литовцы, несмотря на то, что по уровню жизни находятся в хвосте ЕС, а по уровню бедности — в первых строчках антирейтинга Евросоюза, платят за товары больше, чем жители более успешных стран ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом сегодня, 13 августа, объявили в министерстве юстиции Литвы, которое совместно со службой по защите прав потребителей Литвы провели собственный анализ цен, сравнив стоимость одних и тех же товаров в магазинах разных стран Евросоюза.

Подробные результаты исследования представят в эту пятницу, 17 августа. Но кое-какие данные известны уже сейчас. Так, например, одежда одного и того же популярного производителя, в Литве оказалась на 15% дороже чем, например, в Испании. Или спортивная обувь популярной марки в Испании и Португалии можно купить за 70 евро, в Польше за 82 евро, а в Литве — за 90 евро.

В службе защиты прав потребителей Литвы признали, что не могут регулировать цены и влиять на политику местных торговых сетей и магазинов, но намерены информировать жителей о том, какие конкретные марки товаров и одежды в Литве значительно дороже, чем в других, более богатых странах ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в стране за чертой бедности находилось 650 тыс. человек, что составляет 22,9% населения. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Официальная черта бедности в Литве — 307 евро на одного человека или 644 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей.

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