В Литве за чертой бедности живёт всё больше людей

Вильнюс, , 15:08 — REGNUM Несмотря на провозглашения чиновниками увеличения благосостояния литовского населения, объявления статистики, согласно которой зарплаты жителей растут быстрее инфляции, а жизнь в целом улучшается, та же литовская государственная статистика фиксирует, что за чертой бедности живёт всё больше людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно новейшим данным, которые сегодня, 13 августа, объявил департамент статистики Литвы, в 2017 году в стране за чертой бедности находилось 650 тыс. человек, что составляет 22,9% населения. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Официальная черта бедности в Литве — 307 евро на одного человека или 644 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей.

При этом бедность в провинции, малых городах, деревнях и сёлах — значительно отличается. За чертой бедности в городах проживает порядка 17,3% населения, а в деревнях — 34,4% жителей. По показателю риска жизни за чертой бедности Литва в Прибалтике занимает первое место, отрапортовал департамент статистики Литвы.