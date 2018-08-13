Аналитики Fitch нашли источник платёжеспособности Украины

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) является ключевым фактом платежеспособности украинского государства, такую оценку финансового состояния экономики Украины дали аналитики агентства Fitch Ratings.

В отчёте, опубликованном на сайте агентства, указано, что задержки в кредитной программе МВФ для Украины остаются «источником неопределенности» для экономики страны.

«Данная программа является ключевым фактором суверенной кредитоспособности (Украины — прим. ИА REGNUM ), поскольку она смягчает низкую внешнюю ликвидность и снижает риски, связанные с рефинансированием», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа аналитики американского агентства Bloomberg предрекли Украине финансовый хаос из-за срыва планов по наполнению государственного бюджета и задержки с получением очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

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