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Эксперты в США предрекли Украине финансовый хаос без транша от МВФ

Экономика

У Киева нет средств для пополнения государственного бюджета

Киев, 10 августа 2018, 08:24 — REGNUM  Ситуация в экономике Украины является критической из-за срыва планов по наполнению государственного бюджета и задержки с получением очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ), считают аналитики американского агентства Bloomberg.

Как говорится в материале издания, баланс счёта государственного бюджета Украины на 1 августа 2018 года достиг самого низкого показателя за последние четыре года, сократившись до 2 млрд гривен.

Эксперты называют основной проблемой затягивание с получением Киевом транша от МВФ в размере $1,9 млрд, отмечая, что это повлекло за собой блокирование финансовой поддержки и от других источников. Специалисты считают, что ситуация «грозит хаосом», поскольку Украина «не сможет продать свои государственные долговые обязательства на $2 млрд».

Глава Национального банка Украины Дмитрий Сологуб подтвердил агентству, что правительству страны не хватает средств, чтобы заполнить пробелы, так как «источников финансирования очень немного». По его словам, регулятор и сам не имеет возможности покрыть бюджетный дефицит. В свою очередь, заместитель главы банка Олег Чурий признал, что серьёзные риски для экономики Украины сохраняются даже при условии получения ожидаемого транша от МВФ.

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Социально-экономический кризис на Украине
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