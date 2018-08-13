Эксперты S&P подтвердили рейтинг Москвы «ВВВ-»

Москва, , 09:09 — REGNUM Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы находится на инвестиционном уровне «ВВВ-» с прогнозом «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings.

По мнению экспертов агентства, такой прогноз «отражает аналогичный прогноз суверенных рейтингов РФ».

«Любое рейтинговое действие в отношении Российской Федерации, скорее всего, повлечет за собой аналогичное действие для рейтингов Москвы», — подчеркнули в S&P.

Согласно прогнозу экспертов агентства, до 2021 года бюджетные показатели столицы России могут ухудшиться в связи с задачами, которые ставят новые указы президента РФ Владимира Путина, а также в связи с планами мэрии Москвы по проработке долгосрочных крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

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