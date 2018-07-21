«BBB» : S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ

Вашингтон, 21 июля 2018, 02:34 — REGNUM Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, сообщает рейтинговое агентство S&P.
В иностранной валюте
- долгосрочный — «BBB-»;
- краткосрочный — «А-3».
В национальной валюте
- долгосрочный — «BBB»;
- краткосрочный — «А-2».
По прогнозам S&P, в ближайшие три года (2019 — 2021 гг.) рост российского ВВП ускорится в среднем до 1,8% (до 1,6% — уже в 2018 г.).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Всемирного банка от 12 июля, Россия вплотную приблизилась к топ-10 в рейтинге ведущих экономик мира.
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