«BBB» : S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ

Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, сообщает рейтинговое агентство S&P.

В иностранной валюте

долгосрочный — «BBB-»;

краткосрочный — «А-3».

В национальной валюте

долгосрочный — «BBB»;

краткосрочный — «А-2».

По прогнозам S&P, в ближайшие три года (2019 — 2021 гг.) рост российского ВВП ускорится в среднем до 1,8% (до 1,6% — уже в 2018 г.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Всемирного банка от 12 июля, Россия вплотную приблизилась к топ-10 в рейтинге ведущих экономик мира.

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