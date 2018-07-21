Суббота, 21 Июля 2018 года
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«BBB» : S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ

Экономика

В иностранной валюте «BBB — », в национальной валюте «BBB»

Вашингтон, 21 июля 2018, 02:34 — REGNUM  Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, сообщает рейтинговое агентство S&P.

В иностранной валюте

  • долгосрочный — «BBB-»;
  • краткосрочный — «А-3».

В национальной валюте

  • долгосрочный — «BBB»;
  • краткосрочный — «А-2».

По прогнозам S&P, в ближайшие три года (2019 — 2021 гг.) рост российского ВВП ускорится в среднем до 1,8% (до 1,6% — уже в 2018 г.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Всемирного банка от 12 июля, Россия вплотную приблизилась к топ-10 в рейтинге ведущих экономик мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия вплотную приблизилась к топ-10 ведущих экономик мира

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