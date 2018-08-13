«Сидеть и ждать нельзя»: Якутия отстаёт от графика заготовки кормов

Якутск, , 08:36 — REGNUM В Якутии заготовлено пока только 187,7 тонны сена из запланированных 492 тонн, что составляет 38,2% от плана. Республика отстаёт от графика заготовки кормов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

В Горном, Вилюйском, Намском, Нюрбинском и Оймяконском районах ситуация с заготовкой кормов критическая из-за погодных условий: поля, на которых предполагалось косить траву, были затоплены.

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В 28 районах Якутии сенокосная кампания идёт активно: сельхозпредприятия и кормозаготовительные хозяйства трудятся на полях 24 часа в сутки. Помимо 492 тыс. тонн сена необходимо заготовить 22,2 тонны силоса и 11,2 тонны сенажа.

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«Будем надеяться на благосклонность погоды, однако сидеть и ждать нельзя», — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Александр Атласов.

Как сообщало ИА REGNUM, сёла Орто-Балаган, Томтор и Оймякон в начале августа подтопило из-за обильных дождей. В связи с подъёмом уровня воды в реке Индигирка в этих населённых пунктах был введён режим ЧС. В селе Орто-Балаган помимо домов и соцобъектов от воды пострадали все сенокосные угодья. В Оймяконе жители успели убрать уже скошенное сено.

Напомним, в 2016 году ситуация с заготовкой кормов была гораздо сложнее — тогда, по данным на 8 августа, было скошено только 16% от плана. Сенокосную кампанию в республике затруднили обильные дожди. Спасать ситуацию тогда пришлось деньгами.

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