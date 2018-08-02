В сёлах Оймяконского района Якутии из-за дождей введён режим ЧС

Якутск, , 10:26 — REGNUM Сёла Орто-Балаган, Томтор и Оймякон подтоплены из-за обильных дождей. В связи с подъёмом уровня воды в реке Индигирка в этих населённых пунктах введён режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В селе Орто-Балаган подтоплен четырёхквартирный жилой дом, 26 дворов, 10 коровников, школа и культурно-административный центр и все сенокосные угодья. Кроме того, размыты дороги и вода снесла несколько опор электроснабжение, ведутся восстановительные работы.

По информации газеты «Северная заря», в Оймяконе от воды пострадали хлебопекарня, автозаправочная станция и запасы угля. В сёла по просьбе их глав отправляют продукты. Скошенное сено жители успели убрать, скот перегнали в безопасное место. Адресную помощь людям оказывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, от весеннего паводка в Якутии пострадали более 4 тыс. жителей. Некоторые дома были залиты водой до самой крыши. За полную потерю имущества якутяне получат из бюджета республики по 20 тысяч рублей, за частичную — 10. Аналогичные выплаты из федерального бюджета составят 50−100 тысяч рублей.