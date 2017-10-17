Сельское хозяйство Якутии: похвала Путина на фоне проблем и статистики

Якутск, , 09:05 — REGNUM В Якутии недоумевают: почему президент РФ Владимир Путин похвалил Якутию за успехи в сельском хозяйстве? Статистика поводов для этого на даёт, фермеры жалуются на проблемы, но зато кооперация между сельхозпроизводителями в республике развита. Просто потому, что другого способа сбывать свою продукцию в сложных условиях большой республики без дорог у фермеров нет, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Якутии Валерий Ефремов. Сельхозпроизводители вынуждены объединяться, чтобы выжить, потому кооперация развита, и за это республику и похвалил глава государства.

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О развитии сельскохозяйственной кооперации Владимир Путин сказал на посвящённом сельхозвопросам совещании в Воронеже 13 октября, отметив наибольшие успехи в этом направлении в Липецкой и Тюменской областях, а также в Якутии. «Кооперация открывает для небольших предприятий возможность наращивать производство, получить помощь в технике, обработке земли, сбыте продукции. В конечном итоге всё это прямо влияет на повышение доходов и уровня жизни людей, служит важным фактором обеспечения занятости, развития сельскохозяйственных территорий, решения насущных социальных проблем», — считает президент.

«У нас климат сложный: регион трудноступный, большая территория (1/5 часть России), поэтому у нас люди от трудностей идут в кооперацию, в итоге она у нас развита. В республике создана трёхуровневая кооперация по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, и все фермерские хозяйства являются пайщиками таких кооперативов, это как раз президент и подчеркнул, — объясняет Валерий Ефремов. — А больше нам хвастаться нечем. Динамики никакой особой нет, развития явного не идёт по поголовью скота, у нас, сами понимаете, трудности и своя специфика: дорог нет, поэтому приходится кооперироваться».

Слова председателя ассоциации фермеров о том, что ситуация в сельском хозяйстве республики оставляет желать лучшего, подтверждает статистика. По данным Сахастата, количество тракторов и зерноуборочных комбайнов в регионе за 15 лет сократилось в разы: если в 1990 году на полях работало 7 265 тракторов сельхозпредприятий республики, то по итогам 2016 года только 727. Аналогична ситуация и с зерноуборочными комбайнами, которых когда-то было более 300, а осталось всего 56. В связи с этим в разы возросла нагрузка пашни на 1 трактор — в 2016 году он обрабатывал 79,2 га против 11,4 га в 1995 году. Объёмы производства основных продуктов животноводства с 2010 года снижаются на 0,2% — 5% в год, а в среднем на 3%. С 71,5 тыс. тонн в 1991 году до 35,1 в 2016 упали объёмы скота и птицы на убой, с 249,8 до 146,6 тыс. тонн за 15 лет снизилось производство молока.

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«Возникают трудности с организацией производства, — объясняет причины такого положения дел Валерий Ефремов. — У нас проблемна доставка оборудования, запасных частей, концентрированных кормов, это всё везут издалека, получается, себестоимость с каждым годом увеличивается, потому что ГСМ и все остальное дорожает, а в цене наша продукция не увеличивается, возникает диспаритет цен».

Ситуацию председатель ассоциации фермеров иллюстрирует цифрами: 5 лет назад трактор стоил 800 тыс. рублей, теперь — около 1,5 млн, цена выросла почти в 2 раза.

«А наше молоко мы как сдавали по цене 40−50 рублей, так и сдаём», — констатирует Валерий Ефремов.

Ещё одна трудность, по его словам, — заготовка мяса: теперь это требуют делать в убойных цехах, и в районах такие пункты вынуждены создавать тоже на кооперативной основе.

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Но самой главной проблемой сельского хозяйства республики председатель региональной ассоциации фермеров назвал даже не отсутствие дорог и сложность доставки техники, а нехватку земель сельскохозназначения.

«Земли и мест выпаса не хватает фермерам, которые хотят развиваться. В 90-ые годы все земли были перераспределены, а других земель нету. Некоторые уповают на указ Путина о перераспределении земли на сельхознужды, которой не пользуются. А пока владельцы земли живут за счёт её аренды. Предоставляют свои участки, разрешают косить, а взамен требуют поллошади или полкоровы. Это же грабёж среди белого дня, потому что в ценовом выражении это намного дороже, чем арендная стоимость этой земли. А у нас по статистике где-то 155 организованных фермерских хозяйств вообще не имеют земли, живут субсубарендой. А вот кооперация у нас развита, это бесспорно, потому что без кооперации мы никак не можем свою продукцию сбывать — бездорожье», — снова возвращается к теме Валерий Ефремов.

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Он рассказывает, что сельхозпродукцию фермерам выгоднее сбывать сразу и свежей, а не переработанной.

«Надо сбывать молоком, потому что если сбывать маслом, то прибыли почти нет. Если бы сбытовая система была развита, то нам бы предоставляли места для организации точек торговли в центрах муниципалитетов, но такого в республике пока нет, только в Якутске, до которого, опять-таки, далеко. Надо, чтобы была возможность торговать свежими мясом и молоком напрямую без посредников. Кооперация помогает двигаться в этом направлении, но результат пока недостаточный. Логистики у нас нету, вот что. Разве что в Якутске она развита, но одним Якутском-то мы не живём. Может быть у государства денег не хватает, поэтому только столицу республики и развиваем», — предполагает председатель региональной ассоциации фермеров.

По его словам, специфика Якутии в том, что более 80% производства сельскохозяйственной продукции делают фермеры и мелкие производства. Крупнотоварные сельхозпроизводства и большие коровники строить нужно, но только возле Якутска. В районах организовывать большое хозяйство в сложных условиях сбыта в республике Валерий Ефремов не видит смысла: если делать масло, прибыли мало, а свежее молоко сложно и дорого возить, потому такие еврохотоны и разоряются. Он недоволен тем, что деньги на такие крупные предприятия находятся, а точечной поддержки фермеров не хватает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году республику взбудоражили несколько историй, когда в животноводческих комплексах, получивших бюджетные средства, умирали породистые коровы. В частности, погибал скот в Усть-Майском районе и в селе Хомустах Усть-Алданского района, где предприниматель получил государственный грант. Кроме того, стало известно о разорении двух крупных фермерских хозяйства в сёлах Модут и Арылах, в строительство которых были вложены бюджетные деньги.

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